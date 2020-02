Androidから消えてしまった…？ Gmailのダークモードを復活させる方法

Gmailを愛用するiPhoneユーザーとして、Gmailアプリでダークモードが使えるAndroidユーザーをうらやましく思っています。

GoogleはiOSでもダークモードが使えると主張していますが、そんな設定メニューは見たことがありません。もっとも、それはiPhoneユーザーだけの悩みではないようです。

最近、AndroidのGmailアプリでダークモードの設定メニューが消えてしまったという報告をよく耳にします。私はそのたびに、シャーデンフロイデ(他人の不幸を喜ぶ気持ち)をひそかに楽しんでいます。

とはいえ、Androidユーザーのみなさま、心配は無用です。これは仕様の変更ではなく、単なるバグのようです。

もっとも、迷惑なバグであることには違いありません。Androidのシステムテーマを変更しても、Gmailはライトテーマを頑なに維持します。

My Gmail app decided to take itself off dark mode? Literally the only part of my phone that has not been on dark mode for probably the last year. I think I've gone blind