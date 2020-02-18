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2020年版世界最高の国ランキング｜｢起業のしやすさ｣と｢生活の質｣を中心に判定したら

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2020年版世界最高の国ランキング｜｢起業のしやすさ｣と｢生活の質｣を中心に判定したら
｢USニューズ＆ワールドレポート｣誌が発表した｢世界最高の国｣ランキングは4年連続でスイスが首位になった。
Flickr/Guillaume Baviere
  • ｢USニューズ＆ワールドレポート｣誌は、5年目となる｢世界最高の国｣ランキングを発表した。世界規模で集めた意見にもとに、73カ国に順位をつけたものだ。
  • 同誌は、BAVグループ、ペンシルバニア大学ウォートン校と共同で、9つのサブランキングに分かれた65の指標をもとに各国を評価した。36カ国の2万人を超える人が調査対象になった。
  • ランキングの決定にあたり、もっとも重視されたサブランキングは｢起業のしやすさ｣と｢生活の質｣だ。
  • 上位17カ国中、10カ国がヨーロッパの国だ。スイスは4年連続で首位を守り、イギリスは初めてトップ5から転落した。北欧4カ国がいずれも上位に入った。
  • 日本に代わってカナダが2位に入った。ヘンリー王子とメーガン妃にとっては朗報だ！

｢USニューズ＆ワールドレポート｣誌は、5年前から｢世界最高の国｣ランキングを発表している。2020年版のランキングでは、世界規模で集めた見解にもとづいて、73カ国に順位をつけている。

USニューズは、BAVグループおよびペンシルバニア大学ウォートン校と共同で、世界36カ国の2万人を超える人を調査。65の指標をもとに各国を評価した。

2020年版ランキングの対象となるためには、2017年の国連人間開発指数（HDI）の上位150カ国に入っている必要がある。

また、2017年の世界銀行のデータで、GDP、外国直接投資の流入金、国際観光収入という点でそれぞれ上位100カ国に入っていなければならない。この4つの基準を満たさない国や、当該データを報告していない国は除外される。

USニューズは、｢世界人口をおおむね代表している｣調査参加者に調査票を送った。今回の調査参加者の出身地は、南北アメリカ、アジア、ヨーロッパ、中東、アフリカの36カ国だった。

国の評価に用いた65の項目は、9つのサブランキングに分かれている。具体的には、｢冒険的要素（adventure）｣｢市民の権利（citizenship）｣｢文化的影響力（cultural influence）｣｢起業のしやすさ（entrepreneurship）｣｢文化的遺産（heritage）｣｢原動力（movers）｣｢ビジネスの開放度（open for business）｣｢総合的影響力（power）｣｢生活の質（quality of life）｣だ。

そして、サブランキングごとに、最終ランキングに影響する比重が異なる。最も比重が大きいのは｢起業のしやすさ｣と｢生活の質｣で、それぞれ17.87％と16.77％だ。それでは、トップ17に入った国を下位から順に見ていこう。

出典:US News & World Report

17位 イタリア

17
Shutterstock

注目点：文化的影響力の大きさ、歴史に包まれた国、巨大な観光産業、北イタリアの顕著な経済成長

サブランキングの最高位：文化的遺産（73カ国中1位）

2019年の総合順位：80カ国中18位

16位 シンガポール

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Getty Images / Gavin Hellier

注目点：治安が良くて安全なことで有名、世界屈指の豊かな国、世界有数の賑やかな港、失業率の低さ、電子分野と製薬分野の好況

サブランキングの最高位：起業のしやすさ（73カ国中5位）

2019年の総合順位：80カ国中15位

15位 中国

15
Getty Images/ispyfriend

注目点：世界最多の人口、世界2位の経済と屈指の急成長、経済成長により貧困層人口が減少

サブランキングの最高位：総合的影響力（73カ国中3位）と原動力（73カ国中3位）

2019年の総合順位：80カ国中16位

14位 フィンランド

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Karavanov_Lev / Shutterstock

注目点：教育の国際的リーダー、全体的な生活の質・市民の権利・報道の自由で高ランク、普通選挙を法制化した最初の国、国際貿易がGDPの3分の1を占める

サブランキングの最高位：市民の権利（73カ国中6位）

2019年の総合順位：80カ国中14位

13位 デンマーク

13
REUTERS/Bob Strong

注目点：安定感があって透明性が高く進歩的と受けとめられている政府、国民皆保険制度、無料の高等教育、社会的流動性の高さ

サブランキングの最高位：生活の質（73カ国中2位）

2019年の総合順位：80カ国中13位

12位 フランス

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Getty Images/Alexander Spatari

注目点：幅広い文化的影響力、豊かで収入の高い国、世界屈指の経済力、大規模な観光セクター

サブランキングの最高位：文化的影響力（73カ国中2位）

2019年の総合順位：80カ国中10位

11位 ニュージーランド

11
Michal Durinik/Shutterstock

注目点：非核地帯である、エベレスト初登頂者など多くの有名人の出身国、教育への大規模な投資、野外探検にうってつけの無人の原野

サブランキングの最高位：冒険的要素（73カ国中7位）

2019年の総合順位：80カ国中12位

10位 ノルウェー

10
Marius Dobilas / Shutterstock

注目点：国の豊かさ、世界有数の石油輸出国、高等教育がおおむね無料、豊かな文学の伝統

サブランキングの最高位：市民の権利（73カ国中3位）

2019年の総合順位：80カ国中9位

9位 オランダ

9
Nisangha/Getty Images

注目点：寛容さで知られる社会、同性婚を合法化した最初の国、世界最高の博物館密集地、活動的な生活を促進する2万マイル（約3万2000km）にのぼる自転車用道路、農産物輸出の世界的リーダー

サブランキングの最高位：市民の権利（73カ国中4位）

2019年の総合順位：80カ国中11位

8位 スウェーデン

8
canadastock/Shutterstock

注目点：持続可能性へのコミット、人権、公共サービスに注力、公平な富の分配、無料の医療と大学教育

サブランキングの最高位：市民の権利（73カ国中1位）

2019年の総合順位：80カ国中6位

7位 アメリカ合衆国

7
turtix/Shutterstock

注目点：経済的・政治的に世界で最も力のある国、広範な文化的影響力、トップレベルの大学が集まっている

サブランキングの最高位：総合的影響力（73カ国中1位）

2019年の総合順位：80カ国中8位

6位 イギリス

6
Songquan Deng/Shutterstock

注目点：大規模な銀行と観光産業、首都ロンドンは国際金融センター、芸術と科学への大きな貢献

サブランキングの最高位：起業のしやすさ（73カ国中4位）

2019年の総合順位：80カ国中5位

5位 オーストラリア

5
Getty Images/zetter

注目点：平均余命の長さ、複数の主要都市が住みやすさで高得点を獲得、豊かな国である、同性婚と環境に関する進歩的な法律

サブランキングの最高位：生活の質（73カ国中5位）

2019年の総合順位：80カ国中7位

4位 ドイツ

4
canadastock/Shutterstock

注目点：質量ともに高い労働力、世界有数の経済力、通信・医療・観光分野の繁栄、輸出と輸入の両方でリーダー的存在、多くの文化的著名人の出身国

サブランキングの最高位：起業のしやすさ（73カ国中1位）

2019年の総合順位：80カ国中4位

3位 日本

3
abydos/Shutterstock

注目点：識字率の高さと進んだ技術、世界3位の経済、自動車および電子機器の世界屈指の製造国

サブランキングの最高位：起業のしやすさ（73カ国中2位）

2019年の総合順位：80カ国中2位

2位 カナダ

2
Arlene Treiber Waller/Shutterstock

注目点：多文化主義政策、生活水準の高さ、ハイテク産業が盛んな国、世界5位の産油国

サブランキングの最高位：生活の質（73カ国中1位）

2019年の総合順位：80カ国中3位

1位 スイス

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Flickr/Guillaume Baviere

注目点：世界屈指の豊かな国、法人税率の低い強力な経済国家、政治的中立性、多様な文化構成、ノーベル賞受賞者と特許登録数の多さ

サブランキングの最高位：ビジネスの開放度（73カ国中2位）

2019年の総合順位：80カ国中1位


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Image: REUTERS, Flickr, Getty Images, Shutterstock.com

BUSINESS INSIDER JAPANより転載（2020.01.29）

（翻訳：梅田智世／ガリレオ、編集：Toshihiko Inoue）

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