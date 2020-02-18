2020年版世界最高の国ランキング｜｢起業のしやすさ｣と｢生活の質｣を中心に判定したら

17位 イタリア
注目点：文化的影響力の大きさ、歴史に包まれた国、巨大な観光産業、北イタリアの顕著な経済成長
サブランキングの最高位：文化的遺産（73カ国中1位）
2019年の総合順位：80カ国中18位
16位 シンガポール
注目点：治安が良くて安全なことで有名、世界屈指の豊かな国、世界有数の賑やかな港、失業率の低さ、電子分野と製薬分野の好況
サブランキングの最高位：起業のしやすさ（73カ国中5位）
2019年の総合順位：80カ国中15位
15位 中国
注目点：世界最多の人口、世界2位の経済と屈指の急成長、経済成長により貧困層人口が減少
サブランキングの最高位：総合的影響力（73カ国中3位）と原動力（73カ国中3位）
2019年の総合順位：80カ国中16位
14位 フィンランド
注目点：教育の国際的リーダー、全体的な生活の質・市民の権利・報道の自由で高ランク、普通選挙を法制化した最初の国、国際貿易がGDPの3分の1を占める
サブランキングの最高位：市民の権利（73カ国中6位）
2019年の総合順位：80カ国中14位
13位 デンマーク
注目点：安定感があって透明性が高く進歩的と受けとめられている政府、国民皆保険制度、無料の高等教育、社会的流動性の高さ
サブランキングの最高位：生活の質（73カ国中2位）
2019年の総合順位：80カ国中13位
12位 フランス
注目点：幅広い文化的影響力、豊かで収入の高い国、世界屈指の経済力、大規模な観光セクター
サブランキングの最高位：文化的影響力（73カ国中2位）
2019年の総合順位：80カ国中10位
11位 ニュージーランド
注目点：非核地帯である、エベレスト初登頂者など多くの有名人の出身国、教育への大規模な投資、野外探検にうってつけの無人の原野
サブランキングの最高位：冒険的要素（73カ国中7位）
2019年の総合順位：80カ国中12位
10位 ノルウェー
注目点：国の豊かさ、世界有数の石油輸出国、高等教育がおおむね無料、豊かな文学の伝統
サブランキングの最高位：市民の権利（73カ国中3位）
2019年の総合順位：80カ国中9位
9位 オランダ
注目点：寛容さで知られる社会、同性婚を合法化した最初の国、世界最高の博物館密集地、活動的な生活を促進する2万マイル（約3万2000km）にのぼる自転車用道路、農産物輸出の世界的リーダー
サブランキングの最高位：市民の権利（73カ国中4位）
2019年の総合順位：80カ国中11位
8位 スウェーデン
注目点：持続可能性へのコミット、人権、公共サービスに注力、公平な富の分配、無料の医療と大学教育
サブランキングの最高位：市民の権利（73カ国中1位）
2019年の総合順位：80カ国中6位
7位 アメリカ合衆国
注目点：経済的・政治的に世界で最も力のある国、広範な文化的影響力、トップレベルの大学が集まっている
サブランキングの最高位：総合的影響力（73カ国中1位）
2019年の総合順位：80カ国中8位
6位 イギリス
注目点：大規模な銀行と観光産業、首都ロンドンは国際金融センター、芸術と科学への大きな貢献
サブランキングの最高位：起業のしやすさ（73カ国中4位）
2019年の総合順位：80カ国中5位
5位 オーストラリア
注目点：平均余命の長さ、複数の主要都市が住みやすさで高得点を獲得、豊かな国である、同性婚と環境に関する進歩的な法律
サブランキングの最高位：生活の質（73カ国中5位）
2019年の総合順位：80カ国中7位
4位 ドイツ
注目点：質量ともに高い労働力、世界有数の経済力、通信・医療・観光分野の繁栄、輸出と輸入の両方でリーダー的存在、多くの文化的著名人の出身国
サブランキングの最高位：起業のしやすさ（73カ国中1位）
2019年の総合順位：80カ国中4位
3位 日本
注目点：識字率の高さと進んだ技術、世界3位の経済、自動車および電子機器の世界屈指の製造国
サブランキングの最高位：起業のしやすさ（73カ国中2位）
2019年の総合順位：80カ国中2位
2位 カナダ
注目点：多文化主義政策、生活水準の高さ、ハイテク産業が盛んな国、世界5位の産油国
サブランキングの最高位：生活の質（73カ国中1位）
2019年の総合順位：80カ国中3位
1位 スイス
注目点：世界屈指の豊かな国、法人税率の低い強力な経済国家、政治的中立性、多様な文化構成、ノーベル賞受賞者と特許登録数の多さ
サブランキングの最高位：ビジネスの開放度（73カ国中2位）
2019年の総合順位：80カ国中1位