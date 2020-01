スマホが格段に使いやすくなる｢ポップソケッツ｣｜買うべき6つの理由

誰かのスマートフォンの裏側に、奇妙な円盤状のものがくっついているのを見たことはありますか? それはきっと、いま若者を中心に大流行している「ポップソケッツ」です。

けれども、ポップソケッツとはいったい何なのでしょう? さらに気になるのは、ポップソケッツは簡単に取り外せるのかということ。そこで、ポップソケッツの疑問点について、詳しく解説していきましょう。

ポップソケッツとは?

Image: Sarah Pflug/Burst

ポップソケッツはプラスチック製の丸い物体で、スマホの裏側(あるいはスマホケース)に、粘着ゲルパッドでくっつけます。

2段階引っ張って「ポップ」させると、小さなアコーディオンのように飛び出します。

それによって、スマートフォンとポップソケッツのあいだに指を差し込めるようになるので、持ちやすいうえに、スマホをしっかりと握れるわけです。

ポップソケッツは貼り直せるの?

スマートフォンの裏側に、出っ張ったものが常にくっついているのは嫌だという人も、ご心配なく。ポップソケッツはいつでも簡単に取り外したり、位置を変えたりできます。

お気づきかと思いますが、ポップソケッツは2つのパーツからできています。ベース(円盤状の粘着部分)と、ポップトップ(デザイン部分)です。

ポップトップは、デザインに飽きたらすぐに取り外せますが、ベースのほうは、外すのにほんの少し手間がかかります。

Video: PopSockets/YouTube

ベースを完全に外すときは、まずポップソケッツを平らにします。そして、スマホケースからゆっくりと剥がしましょう。

うまく剥がせないときは、デンタルフロスやクレジットカードをベースの下に差し込んで、粘着ゲルパッドを引き離します。

気をつけたいのは、時間とともに粘着ジェルが乾燥してしまう可能性があることです。乾いているなと思ったら、お湯で濡らしてから空気乾燥させましょう。ただし、10分以上は乾かさないでください。

ポップソケッツの使い方

ポップソケッツの使い道は1つしかないと思っているかもしれませんが、実はさまざまな使い方ができます。

ほかにどんな使い方ができるのでしょうか? 一般的にはポップソケッツがあると、スマートフォンを手にもった状態でシンプルな行動がとてもやりやすくなります。ポップソケッツをうまく使いこなせるコツを紹介していきましょう。

1. スマホをしっかり握れる

ポップソケッツの主な役目は、スマートフォンを握りやすくすることです。画面の大きいスマートフォンを持つ時には、特に役立ちます。

スマートフォンをよく落とす人や、大きめのスマートフォンが持ちにくくて困っている人なら、ポップソケッツでその悩みを解決できるでしょう。

私はサムスンのGalaxy Note 9を使っているので、片手で持とうとしてもうまく握れず、四苦八苦することが時々あります。でも、ポップソケッツがあれば、片手で持ってあれこれ閲覧しても問題ありません。これは断然ラクです。

また、私はスマートフォンをよく落としてしまうのですが、ポップソケッツを使い出してからは、落とす頻度が減りました。ポップソケッツがあると、2本の指でスマートフォンをつかめます。まるで、手の中でスマートフォンが浮いているように見えるこの持ち方なら、スマートフォンをさっとつかめるので、写真撮影が簡単です。

2. 素晴らしいセルフィーが撮れる

ポップソケッツは、デバイスをしっかり握るのに役立つうえに、自撮りをする際にも大活躍します。

なぜかというと、ポップソケッツがあると片手でスマートフォンを持てるので、シャッターボタンにラクに指が届くからです。

さらにアングルも、より自在に変えられます。しっかりと握れるので、ぎこちなさがなくなって、最適な角度が見つけられるのです。

3. スマホ・スタンドになる

Video: The Grommet/YouTube

動画を見たり、ゲームをしたりするため、スマートフォンやタブレットを立てかけたい時は、ポップソケッツが役に立ちます。スマートフォンやタブレット(特に後者)にポップソケッツが2つついているほうが、スタンドとしてうまく使えますが、1つだけでも大丈夫です。

ポップソケッツが1つしかついていないときは、2段階引っ張ってから、デバイスを横向きにして立てます。この方法でうまく立てられるのは、ポップソケッツがスマートフォンの中央についているときです。そうでなければ、倒れてしまいます。

タブレットなど大きめのデバイスの場合は、ポップソケットを2つ、中央から少しずれた上部と下部につけて使うのがベストです。そうすれば、テーブルの上にタブレットを簡単に立てられます。

また、ポップソケッツの「Multi-Purpose Mount」を使えば、垂直面にポップソケッツをぶら下げることができます。

自動車用のスマホホルダーを探しているなら、エアコンの送風口やダッシュボード、フロントガラスにポップソケッツをつけられる「Car Mount」が最適です。

4. イヤホンのコードを巻きつける

全員がBluetoothイヤホンが好きなわけではありません。スマートフォンにあるイヤホンジャックを活用したいと思っている人もまだいるのではないでしょうか。とはいえ、悩みのタネはイヤホンのコードが絡まってしまうことです。嬉しいことにポップソケッツなら、イライラの元であるこの問題を解決してくれます。

スマートフォンの上部と下部に、それぞれポップソケッツをつけましょう。

こうすればイヤホンコードを巻きつけられるので、使っていないときに絡まることがありません。

見た目はちょっと奇妙かもしれませんが、イヤホンを使おうとするたびに、ポケットから取り出して絡み合ったコードをほどかなくてもいいので助かります。

5. オリジナルのポップソケッツを作る

Image: Popsockets

ポップソケッツの公式サイトに行けば、オリジナルのポップソケッツが作れます。サイトを開いたら、デバイスから画像をアップロードするか、自分のInstagramアカウントから、好きなデザインをインポートしましょう。次に、ベースとグリップのアコーディオン部分の色を選びます。

たぶんあなたは、「オリジナルのポップソケッツを作るのにはいくらかかるのかな」と思っていることでしょう。オリジナルのポップソケッツの価格は15ドル(日本では2200円)からです。これなら、あまりお金をかけずに、愛用のデバイスに自分ならではの個性を加えられますね。

6. 安いポップソケッツを見つける

ポップソケッツのカスタマイズに余分なお金を使いたくない方は、AmazonやeBayでもっとお手ごろな価格のものを探してみましょう。

標準的なポップソケッツならわずか10ドル(日本では1500円~)ほどですし、メタリックや凹凸のあるものでも15ドルほどで購入できます。

自分のスマートフォンに最適なポップソケッツを選ぶ

最初はちょっと変に見えるかもしれませんが、ポップソケッツの使い道は実にさまざまです。

慣れるのに時間はかかりますが、つけてしばらくすると、なくてはならない存在になるでしょう。ポップソケッツがついていないスマートフォンやタブレットに戻ることなんて、考えられなくなるほどです。

さらには、ポップソケッツと、専用の自動車用マウントを手に入れれば、自動車にもスマートフォンを簡単に取りつけられるようになります。

Image: Popsockets

