厳密な予算プランは貯金計画を台なしにする

2020年を始めるにあたり、貯金を前提とした完璧な予算計画を練り上げたという人も多いはず。

毎月の出費を抑えつつ、緊急用資金を捻出する方法もすでに考えているかもしれません。

ところで、“お楽しみ”のための予算はありますか?

楽しみのために使うお金は、厳格な予算計画からは排除されがちです。しかし、結局のところ、ある程度のお金を使ってしまうのではないでしょうか?

もしあなたが、ナンセンスなものに使う予算をまったく考えていないのだとしたら、最初から破綻する予算計画を作ろうとしているようなものです。

多くの予算計画が挫折するのは、ナンセンスな予算を無視したからです。予算を厳密に計画しすぎて、ほんの少し逸脱しただけでも、破綻したように感じられてしまうのです。ですので、少しばかりの「裏金」を確保しておきましょう。用途は? 何でもかまいません。

Anna Marquardt氏が最近のツイートで、月に200ドル(約22000円/公開時現在)まで、何に使ってもいい予算を確保していると語っています。

In 2020 I am going to actually set a monthly budget of $200 for Online Nonsense. This thread will serve as my record of both things I did buy, and things I wanted to buy, but didn't.