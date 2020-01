この発想はなかった！フライパンひとつで作るずぼら卵焼きサンドイッチ

まずは、この30秒の動画を見てください。少し早回しのようです。

Been doing my egg sandwiches all wrong 🍳 🥪🤷🏻‍♂️😁✌🏼 pic.twitter.com/iUeHCUIwGp

強火で熱したフライパンにバターをひき、錦糸卵を作る時のように卵液を薄く広げて焼きます。

火がある程度通ったら食パンを2枚投入。

卵にもう少し火が通ったら全体をひっくり返し、はみ出した部分の卵を食パンに収まるようにたたみ、最後は食パンをひっくり返すと、卵焼きサンドイッチのできあがり!

この常識をくつがえす発想に目からウロコです。

この動画は執筆時点(日本時間1月21日午前11時)で約18万の「いいね」が寄せられ、この方法をさっそくトライしてみた人たちのリプライが続々と寄せられています。

Crazy egg sandwich personal challenge complete. It was better than my regular egg sandwiches. Hot pan is the key. pic.twitter.com/uLaXGnVVgE