iOS版Google Mapsに｢シークレットモード｣が登場！ 位置情報の保護に役立つよ

iOS版Google Mapsに、シークレットモードが追加されました。

Android版にシークレットモードが登場したのは2019年11月。iOSアプリの開発には、少しだけ時間がかかったようです。

Googleは、自社のブログThe Keywordにおいて、iOS版Google Mapsでシークレットモードが利用できるようになったことを発表しました。

これは、同社が長年続けてきた「位置情報履歴をコントロール、管理、削除する」ための取り組みの一環です。

シークレットモードを有効にすると、「検索した場所や案内した場所がGoogleアカウントに保存されなく」なります。

同時に、位置情報履歴が更新されなくなります。つまり、訪れた場所がタイムラインに保存されません。

Incognito mode: now rolling out on iOS. ?



For when you don't want your Maps activity—like the places you search or navigate to—to be saved to your Google Account. https://t.co/hXkBzkecAqpic.twitter.com/e0yG1Lplbd