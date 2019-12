デュアルSIMスマホとは？ メリットを解説

デュアルSIM対応のスマホにはさまざまな利点があり、もはや必需品だという人も大勢います。

とはいえ、デュアルSIMの意味や仕組みを理解していない人もまだいると思います。

今回は、デュアルSIMスマホの利点、eSIMとの関係など、理解しておくべき基本を解説します。

デュアルSIMスマホとは?

デュアルSIMスマホは、1台のデバイスにSIMカードを2枚挿入して使用できるスマホのこと。

シングルSIMは、SIMカードを1枚しか挿入できません。

多くのデュアルSIMスマホは、アクティブデュアルSIM(active dual SIM)機能に対応しています。2枚のSIMを同時にアクティブにできる機能で、SIMカードを差し替えることなく、使用する電話番号を切り替えることができます。

つまり、2つの異なる回線から通話やテキストメッセージを受信できるということです。

通常は、音声通話、データ通信それぞれで、どちらのSIMを優先して使うかを設定することができます。なかには、 2つの回線を同時に使って、2人の発信者と三者通話ができるデュアルSIMスマホもあります。

デュアルSIMスマホのもう1つのタイプは、スタンバイデュアルSIM(standby dual SIM)です。スタンバイデュアルSIMのスマホは、アクティブにするSIMをデバイスの設定で切り替えて使います。

同時に1つの回線にしか接続できないので、2つの回線から同時に通話やテキストメッセージを受信することはできません。

デュアルSIMスマホのなかには、2枚めのSIMのかわりにmicroSDカードを挿入できるものもあります。

これは、比較的古いスマホによく見られるデュアルSIM機能で、SIMカードかmicroSDカードかのどちらを使うのかを選択する必要があります。

eSIMとは何か?

最近のデュアルSIMスマホは、eSIMを搭載しています。

eSIM(組み込み型SIM)とは、電子的なSIMカードとして機能する組み込み型のマイクロチップのことをいいます。

eSIMはリモートSIMプロビジョニングが可能なので、モバイルキャリアを乗り換える際に、SIMを交換する必要はありません。

モバイルオペレーターがソフトウェアを使ってプロファイルとプランを読み込めば、切り替え作業は完了します。

eSIMは、物理的なSIMカードを完全に置き換えることが可能で、デュアルSIMスマホでも使われています。たとえば、iPhone XS、iPhone XS Max、およびiPhone XRは、nano-SIMとeSIMによるデュアルSIM構成となっています。

とはいえ、製造メーカーやモバイルキャリアによるeSIM技術の採用には一貫性がなく、まだあまり普及していません。

現在、ほとんどのデュアルSIMスマホは、物理的なSIMカードを2枚使う方式となっています。

eSIM技術がもっと普及すれば、eSIMを使うデュアルSIMスマホも増えることでしょう。

デュアルSIM vs シングルSIM|デュアルSIMスマホの利点

シングルSIMと比べて、デュアルSIMスマホにはさまざまな利点があります。実際、デュアルSIM対応をスマホの必須機能と考えているユーザーも大勢います。

シングルSIMと比較した、デュアルSIMの利点を以下に挙げておきます。

1台のスマホで2つの電話番号が使える

デュアルSIMスマホは、1台のデバイスで2つの電話番号を使うことができます。プライベートと仕事で電話番号を使い分けていて、スマホを2台持ち歩きたくない人には便利です。

データ通信と音声通話でそれぞれベストなキャリアを選べる

デュアルSIMスマホを使うと、ベストな組み合わせでモバイルキャリアを選ぶことができます。

データ通信のコスパが優れているキャリアと、音声通話のコスパが優れているキャリアが別だということはよくあります。

デュアルSIMを使えば、両方のいいとこ取りが可能。1つのSIMをデータ通信に、もう1つのSIMを音声通話に使うことができます。

デュアルSIMスマホは、プライマリコールSIMとプライマリデータSIMを設定できるので、使い分けは簡単です。

電話番号を新しいSIMに移植する必要がない

今使っている電話番号を新しいモバイルキャリアのSIMに移植する手間とお金をかけたくない場合も、デュアルSIMが役に立ちます。

契約条件にもよりますが、通常、現行キャリアは現行SIMをプリペイドSIMに変換してくれます。それを、新しいキャリアから購入したスマホに、2枚目のSIMとして挿入すればOKです。

電話番号の移植そのものは難しい手続きではありませんが、キャリアによってカスタマーサービスの品質はまちまちであり、移植完了までに何日も待たされることがあります。その待ち時間が耐えられないという人たちもいます。

デュアルSIMスマホを使えば、古いSIMへ送られた通話やテキストメッセージを、新しいデバイスで引き続き受信することができます。電話番号の移植は必要ありません。

キャリアに障害が発生しても通信を維持できる

デュアルSIMスマホのもう1つのあまり知られていない利点は、キャリアの回線に障害が発生したり、通信圏外になってしまった場合にも、通信を維持できることです。

キャリアによってカバーする地域が異なるため、場所によって、繋がりやすいキャリアと繋がりづらいキャリアがあります。

デュアルSIMスマホを使っていれば、もう一方のSIMに切り替えて、接続品質が向上するかを試すことができます。

同じく、1つのキャリアで技術的な障害が発生して回線が使えなくなった場合でも、復旧までの間、もう1つのSIMに切り替えれば通信を維持することができます。

SIMカードを管理する

デュアルSIMがまだよく理解できない、または、今使っているシングルSIMカードについてもっと詳しく知りたいなら、役に立つツールがたくさんあります。

SIMカードの管理は、見た目ほど難しくはありません。SIMカードには、大量のデータや有用な情報が詰まっています。

※本記事は、米国のモバイル事情を取り扱っています。

Image: William Potter/Shutterstock.com

Original Article: What Are Dual SIM Phones? Do You Really Need One? by MakeUseOf