Androidスマホを高速化！ キャッシュを削除する方法（とその意義）

スマートフォンのストレージは容量に限りがあり、すぐにいっぱいになってしまいます。

あなたがふだん使っているアプリも、情報を保存するために新しいファイルを生成しています。

こうした一時的に使われるデータファイルは「キャッシュ」と呼ばれ、ストレージを圧迫する要因にもなっています。

今回は、スマートフォンのキャッシュファイルの目的や、キャッシュファイルを削除する方法を解説します。

キャッシュファイルの目的

あなたがアプリを開くとき、アプリはキャッシュファイルに保存されたデータを利用して、関連情報をすばやく呼び出そうとします。

たとえばSpotifyアプリは、頻繁に再生されるプレリストをキャッシュしておき、次回アクセスされたときに、すばやく読み込めるようにしています。

キャッシュファイルは、関連するアプリでだけ使われるものです。SpotifyがInstagramのキャッシュを使うことはありません。

また、アプリは、キャッシュに保存されている一時データが不要になると、キャッシュファイルを破棄します。

さまざまなウェブサイト、アプリ、ゲームが、迅速かつ快適なブラウジング・エクスペリエンスを提供するために、キャッシュファイルを利用しています。

通常、キャッシュファイルはバックグラウンドで処理され、ユーザーの目に触れることはありませんが、私たちがスマートフォンで快適なブラウジングを楽しめるのは、このキャッシュファイルのおかげなのです。

キャッシュを削除するメリット

キャッシュは重要なファイルであり、通常はユーザーが触る必要はありません。もっとも、キャッシュを手動で削除することで、よい結果が得られるケースもいくつかあります。

たとえば、次のようなものです。

キャッシュを削除することで、 ストレージスペースを一時的に節約できる 。だたし、アプリを使えばまた新しいキャッシュファイルが生成されるので、あくまで一時的な解決策となります。

。だたし、アプリを使えばまた新しいキャッシュファイルが生成されるので、あくまで一時的な解決策となります。 古いキャッシュファイルが破損している場合。キャッシュファイルが破損していると、 アプリにさまざまな問題が発生することがあります。 破損したキャッシュファイルを削除すれば、この問題は解決します。

破損したキャッシュファイルを削除すれば、この問題は解決します。 古いキャッシュファイルが、セキュリティやプライバシーの脅威となる可能性があります。ブラウザにキャッシュされているウェブページに個人情報が含まれている場合があり、権限のない第三者がこうしたキャッシュファイルにアクセスすると、 個人情報が盗まれるおそれ があります。

があります。 ブラウザやアプリが最新のページを読み込まない場合、キャッシュを削除することで、強制的に最新のページを読み込ませることができます。

キャッシュは定期的に削除すべき?

キャッシュを削除するメリットがわかると、定期的に削除したほうがいいと思うかもしれません。しかし、それは逆効果となります。キャッシュファイルはよく使うコンテンツにすばやくアクセスできるようにするために使われることを思い出してください。

Androidには、使われていないファイルを自動で削除するメカニズムが組み込まれており、通常は問題なく動作しています。キャッシュファイルを手動で削除する必要があるのは、次のような場合だけです。

キャッシュファイルが破損しているせいで、アプリが誤動作する。

個人情報が含まれるキャッシュファイルを削除して、プライバシーを保護したい。

スマートフォンのストレージ容量が不足しているが、動画、写真、アプリを削除したくない。

Androidでキャッシュファイルを削除する方法

Androidの新しいバージョンでは、アプリのキャッシュファイルを個別に削除する必要があります。

もっとも、すべてのキャッシュファイルを削除しなければならないことはめったにありません。ほとんどの場合、問題が発生しているいくつかのアプリのキャッシュを削除するだけで、ストレージやパフォーマンスの問題を解決できます。

キャッシュファイルを削除する手順は次の通り。

[設定]を開き、[ストレージ]を選択。 結果リストの中から、[その他のアプリ]をタップ。スマホにインストールされているすべてのアプリが表示されます。 サイズの大きなキャッシュファイルを保有するアプリを選択。右上の3点メニューをタップし、[サイズで並べ替え]を選択すると、どのアプリがスペースを多く占有しているかが確認できます。ここではChromeを例にとります。 アプリ情報画面で[キャッシュを削除]オプションをタップする。

アプリのキャッシュファイルを削除するために必要な手順は以上です。このとき、[ストレージを消去]をタップすれば、アプリからすべてのデータが消去されます。

これはアプリを初期状態にリセットしたいときに使います。

古いバージョンのAndroidなら、[設定]>[ストレージ]>[キャッシュデータ]で、キャッシュファイルを一括で削除するオプションがあります。キャッシュデータを削除するかと尋ねる画面が表示されたら[OK]をタップすれば、すべてのキャッシュファイルが削除されます。

キャッシュを削除すると何が起こる?

キャッシュファイルを削除すると、ストレージ容量が少し回復し、アプリが正常に動作するようになります。

ただし、パフォーマンス向上のために使われていたデータも消えてしまうので、使い始めは動作速度が遅くなる可能性があります。もっとも、アプリを使うたびにキャッシュデータは再構築されていきます。

キャッシュを削除しても、すべてやり直しというわけではありません。ゲームの進行状況や、ブラウザのブックマークなどのデータは残ります。キャッシュとデータを完全に消去したい人は、こちらのガイドを御覧ください。

クリーナーアプリを使うのは?

Playストアには、使っていない写真、動画、キャッシュファイルを、すばやく安全に削除するとうたうアプリがたくさんあります。

便利なサービスを提供しているものもありますが、これらのアプリを使う価値はほとんどないと言えます。

その理由は次のようなものです。

キャッシュを削除するとスマートフォンが劇的に速くなるなど、誤った主張をしている。

スマートフォンのスペースを占有し、バックグラウンドに常駐することでパフォーマンスを低下させることがある。

たいてい、広告やアプリ内課金でいっぱい。

どうしてもクリーナーアプリを使いたいなら注意して使いましょう。でも、できれば使わないことです。

スマホには、はじめから優れたクリーンアップシステムが備わっています。キャッシュを削除するためにサードパーティのアプリを使う必要はありません。

[ストレージ]の[空き容量を増やす]をタップすれば、古いファイルを簡単に削除できます。

安全なやり方でスペースを解放する

スマホのストレージは貴重な資源です。

使っていないキャッシュファイルを削除すれば、スペースを一時的に解放したり、問題があるアプリを正常に戻すことができます。ただし、頻繁に行う必要はありません。また、信頼性の低いサードパーティアプリに手を出す必要もないでしょう。

Image: GaudiLab/Shutterstock.com

Original Article: How to Clear Cache on Android (And Why You Should) by MakeUseOf