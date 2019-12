新年号・令和の出典｢万葉集｣。その奥深さを英語でわかりやすく解説

『英語で味わう万葉集』(ピーター・J・マクミラン 著、文春新書)の著者は、本書の冒頭にこう記しています。

アイルランド出身の学者、翻訳家。20年以上にわたって日本に住み続け、『百人一首』を英訳するなど数々の功績をお持ちです。

最新刊である本書は、タイトルからわかるとおり、日本文学の原点である『万葉集』から選りすぐった百首を英訳した画期的な一冊。

オリジナルの歌とその英訳、現代語訳、解説を見開き2ページで確認できる構成になっています。

一例をピックアップしてみましょう。

(軽皇子(かるのみこ)、安騎(あき)の野に宿る時に、柿本朝臣人麻呂が作る歌)

東(ひむがし)の野にかぎろひの立つ見えて かへり見すれば月傾(かたぶ)きぬ





巻1・48

[現代語訳] (軽皇子が安騎野に宿られた時に、柿本朝臣人麻呂が作った歌) 東の野に曙の光が差しそめるのが見えて、振り返って見ると残月が西の空に傾いている。

柿本人麻呂 かきのもとひとまろ

When I look east—

the light of daybreak

spilling out over the plain.

When I look back—

the moon crossing to the west.

(28~29ページより)