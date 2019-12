Androidの新機能が正式リリース！ 集中を妨げるアプリを一時停止できる｢フォーカスモード｣

Googleが、Androidの「フォーカスモード」を正式にリリースしました。

この機能は、GoogleのDigital Wellbeing(デジタル・ウェルビーイング)ツールの一部ですが、これまではベータ版だけで利用可能でした。

これからは、 ほとんどのAndroid 10スマートフォンと、一部のAndroid 9のスマートフォンで使えるようになります。

フォーカスモードは、目の前のタスクに集中するのを助けてくれる機能です。スマートフォンのさまざまな誘惑を断ち切るのに役立ちます。

集中の妨げになるアプリがあったら、フォーカスモードで一時停止にしてしまいましょう。

GoogleはThe Keywordで、「フォーカスモード」のベータテスト終了を報告しています。

同社の説明によれば、フォーカスモードは「アプリを一時停止にして目の前のタスクに集中できるようにすることで、ユーザーが物事を達成することを助ける」ツールだということです。

つまり、自己管理に役立つということです。

フォーカスモードを使うと、集中の妨げになるアプリを一時的に停止することができます。

つい夢中になってしまうゲームや、ひっきりなしに通知を送ってくるソーシャルメディアなど、集中を妨げるアプリに適用すれば、そのうるさい口を黙らせ、目の前のタスクにフォーカスできるでしょう。

Get in the zone and minimize distractions with Focus mode on #Android. Now, you can set up automatic schedules, take short breaks, or end early with a few simple taps: https://t.co/EARD2nQEj0pic.twitter.com/xja2skc5XR