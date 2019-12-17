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ライフハッカー読者が最も購入したホーム家電ランキング：2019年11月

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ライフハッカー読者が最も購入したホーム家電ランキング：2019年11月
Image: Amazon.co.jp

ライフハッカー［日本版］の読者が、2019年11月に最も購入したホーム家電のトップ10をご紹介します。

11月は、フィリップスの｢鼻毛カッター｣が第1位。本体は丸洗い可能で、お手入れも簡単。鼻以外にも耳のトリミングも可能ですよ。また、HomLeadのコンパクトな｢セラミックヒーター｣やOKWINTの｢空気清浄機｣も人気でした。

なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

10位：TOA NUTRISTICK 振動・温感機能付きアイマッサージャー

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TOA マッサージャーとは違う 振動アイマスク 目元エステ アイリフグラス 目元美顔器 可視 可視レンズ 見える しながら 就寝前に ヒーター付き 蒸気 温感機能 温熱 目を一休み 職場・家・車用 USB充電 軽量 ワンタッチ 操作簡単 お手軽なメンテナンス 携帯性 持ち運び 便利 誕生日プレゼント 最新デザイン 1年の保証期間
TOA マッサージャーとは違う 振動アイマスク 目元エステ アイリフグラス 目元美顔器 可視 可視レンズ 見える しながら 就寝前に ヒーター付き 蒸気 温感機能 温熱 目を一休み 職場・家・車用 USB充電 軽量 ワンタッチ 操作簡単 お手軽なメンテナンス 携帯性 持ち運び 便利 誕生日プレゼント 最新デザイン 1年の保証期間

2,980円

購入

9位：アイリスオーヤマ 電気敷き毛布

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アイリスオーヤマ 【丸洗いOK】 電気敷き毛布 140×80cm EHB-1408-T
アイリスオーヤマ 【丸洗いOK】 電気敷き毛布 140×80cm EHB-1408-T

2,280円

購入

8位：TaoTronics 大容量・超音波式加湿器

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加湿器 超音波式 TaoTronics 大容量加湿器 4.0L ダイヤル式ミスト調整 26db超静音 ハンドル付き 持ち運び便利 360度自由回転ノズル 焚き防止機能付 連続加湿50時間 省エネ ホワイト TT-AH024
加湿器 超音波式 TaoTronics 大容量加湿器 4.0L ダイヤル式ミスト調整 26db超静音 ハンドル付き 持ち運び便利 360度自由回転ノズル 焚き防止機能付 連続加湿50時間 省エネ ホワイト TT-AH024

4,999円

購入

7位：h2ofloss 口腔洗浄器

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【2019最新改良版】口腔洗浄器 BEST TOPONE ジェットウォッシャー 口腔洗浄機 330ml USB充電式 3つモード IPX7防水 替えノズル6本 携帯型 歯茎ケアー 歯垢落とす 食べカス取る 歯間ジェット洗浄 口臭防止 日本語取扱説明書付き ホワイト
【2019最新改良版】口腔洗浄器 BEST TOPONE ジェットウォッシャー 口腔洗浄機 330ml USB充電式 3つモード IPX7防水 替えノズル6本 携帯型 歯茎ケアー 歯垢落とす 食べカス取る 歯間ジェット洗浄 口臭防止 日本語取扱説明書付き ホワイト

3,230円

購入

6位：パナソニック エチケットカッター （黒）

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パナソニック エチケットカッター 黒 ER-GN10-K
パナソニック エチケットカッター 黒 ER-GN10-K

1,380円

購入

5位：bifine 加湿器

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加湿器 卓上 加湿器 超音波式加湿器 車用加湿器 車載 小型ミニ 可愛 いポータブル加湿器 500mL 加湿器大容量 水漏れ防止 18時間連続加湿 静か無騒音加湿器 乾燥/花粉症対策
加湿器 卓上 加湿器 超音波式加湿器 車用加湿器 車載 小型ミニ 可愛 いポータブル加湿器 500mL 加湿器大容量 水漏れ防止 18時間連続加湿 静か無騒音加湿器 乾燥/花粉症対策

1,999円

購入

4位：Vellope エチケットカッター

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Vellope (ベロープ) 鼻毛カッター エチケットカッター はなげカッター はな毛カッター 耳毛 眉毛 電動式カッター 切り 3in1 専用スタンド付き メンズ 女性 レディース 防水 低騒音 持ち運び便利 日本語取扱説明書 三年間保（黑）
Vellope (ベロープ) 鼻毛カッター エチケットカッター はなげカッター はな毛カッター 耳毛 眉毛 電動式カッター 切り 3in1 専用スタンド付き メンズ 女性 レディース 防水 低騒音 持ち運び便利 日本語取扱説明書 三年間保（黑）

999円

購入

3位：OKWINT 空気清浄機

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OKWINT 空気清浄機 小型 人気 静音 マイナスイオン発生 脱臭 5畳 風量調節可 タバコ 花粉 対策 ホコリ除去 殺菌 温度湿度表示 HEPAフィルター B-D01
OKWINT 空気清浄機 小型 人気 静音 マイナスイオン発生 脱臭 5畳 風量調節可 タバコ 花粉 対策 ホコリ除去 殺菌 温度湿度表示 HEPAフィルター B-D01

5,595円

購入

2位：HomLead セラミックヒーター

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HomLead セラミックヒーター ヒーター ファンヒーター 電気ファンヒーター 暖房器具 暖風 首振り コンパクト 過熱対策 足元 PTC発熱 即熱
HomLead セラミックヒーター ヒーター ファンヒーター 電気ファンヒーター 暖房器具 暖風 首振り コンパクト 過熱対策 足元 PTC発熱 即熱

3,680円

購入

1位：フィリップス 鼻毛カッター

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【Amazon.co.jp 限定】フィリップス 鼻毛カッター (眉毛・耳毛) 本体丸洗い可 NT1120/15
【Amazon.co.jp 限定】フィリップス 鼻毛カッター (眉毛・耳毛) 本体丸洗い可 NT1120/15

1,290円

購入

＞＞｢Amazon ホーム家電｣のランキングページへ

Image: Amazon.co.jp

Source: Amazon.co.jp

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