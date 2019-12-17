ライフハッカー読者が最も購入したホーム家電ランキング：2019年11月
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ライフハッカー［日本版］の読者が、2019年11月に最も購入したホーム家電のトップ10をご紹介します。
11月は、フィリップスの｢鼻毛カッター｣が第1位。本体は丸洗い可能で、お手入れも簡単。鼻以外にも耳のトリミングも可能ですよ。また、HomLeadのコンパクトな｢セラミックヒーター｣やOKWINTの｢空気清浄機｣も人気でした。
なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。
10位：TOA NUTRISTICK 振動・温感機能付きアイマッサージャー
Push
9位：アイリスオーヤマ 電気敷き毛布
8位：TaoTronics 大容量・超音波式加湿器
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7位：h2ofloss 口腔洗浄器
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6位：パナソニック エチケットカッター （黒）
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5位：bifine 加湿器
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4位：Vellope エチケットカッター
Push
3位：OKWINT 空気清浄機
2位：HomLead セラミックヒーター
1位：フィリップス 鼻毛カッター
Image: Amazon.co.jp
Source: Amazon.co.jp
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