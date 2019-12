この1年、そして10年の成果を振り返るための4つの質問

年の瀬になると、今年立てた新年の抱負が1月9日くらいまでしか続かなかったことに、改めて気づくかもしれません。

もしくは、今年の抱負が何だったのかも思い出せない人もいるかもしれません。

もしくは、長年の経験から学んで、挫折しないように抱負は立てないと決めている人もいるかもしれません。

それでも、1年のうちでこの時期は、人生や人間関係、仕事のキャリアなど、これまでのことを振り返るのにも、これからのことを考えるのにもいい時期です。

また、いつにもまして、今年は2010年代の終わりでもあります。

あなたの今の生活や人生は、良くも悪くも、おそらく2009年の年末とはまったく違うのではないでしょうか。

今年1年、そしてこれまでの10年をしっかりと振り返るのは、少し怖いかもしれません。

しかし、うれしいことに作家のJennifer Romoliniが、自分自身や人生を省みるのに、自分にやさしくてわかりやすい判断基準を教えてくれています。

here's a more satisfying less hollow way to judge your end of year/end of decade accomplishments:

1. what did i learn

2. who did i help

3. when/where was i satisfied

4. how did i build meaningful connections with non-assholes